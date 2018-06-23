Шпаргалку, заклеенную на этикетку бутылки с водой признали самой оригинальной и посоветовали изобретателю поступать на факультет технических наук, сообщает newtimes.kz.

Об этом в ходе пресс-конференции СЦК рассказал директор РГКП «Национальный центр тестирования» министерства образования и науки РК Рамазан Алимкулов.

«Мы составляем рейтинг оригинальности шпаргалок. В текущем году первое место занимает шпаргалка, которую умудрились распечатать на этикетке минеральной воды. Как вы знаете, по правилам тестирования минеральную воду разрешается заносить. В том отсеке, где обычно по требованию закона пишется состав этой минеральной воды, юридический адрес, этот человек там распечатал необходимые для него формулы по химии», — сообщил Р. Алимкулов в ходе брифинга.

Спикер подчеркнул, что его радует изобретательность абитуриентов. И этот факт подтверждает уровень функциональной грамотности.

«В этой связи этот факт в нашем неофициальном рейтинге пока занимает первое место, и мы бы рекомендовали автору этого изобретения выбрать технические направления, науку. Мы считаем, что с его смекалкой он может принести очень большую пользу для страны», – отметил Р. Алимкулов.