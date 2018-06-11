В соцсетях снова стали появляться группы, призывающие детей к самоубийству. Об этом предупреждает уполномоченный по правам ребенка Загипа Балиева, передает Tengrinews.kz.

Сообщается, что опасными пабликами уже занимаются правоохранительные органы. Балиева призвала родителей быть более внимательными и сообщать о подозрительных группах в соответствующие органы.

«Прошу вас обратить особое внимание на интернет. Мне поступают тревожные сообщения, что в сети «ВКонтакте» снова стали появляться группы, в которых детей призывают покончить жизнь самоубийством. Правоохранительные органы уже занимаются этим вопросом и я держу руку на пульсе. Однако выявление таких групп и блокировка может занять какое-то время. В связи с чем я обращаюсь за помощью, если вам стала известна такая группа, сообщайте об этом в органы», — написала Загипа Балиева на свой странице в Facebook.

Депутат также напомнила о печально известном «Синем ките», из-за которого погибли несколько подростков.

«Проинструктируйте своих детей, расскажите о том, что такие группы существуют и в чем их опасность. Что если им кто-нибудь будет угрожать в интернете, первое, что они должны сделать — это сообщить вам. Расскажите в качестве примера о группе «Синий кит», где погибло несколько детей в нескольких странах СНГ. Этих детей пугали, что если они не убьют себя, то организаторы группы, якобы, убьют их семью. Расскажите о том, что организатора в итоге поймали, им оказался подросток. И для него это была всего лишь игра», — подчеркнула уполномоченный по правам ребенка в Казахстане.

Отмечается, что операторы связи сейчас предлагают услугу родительский контроль. Загипа Балиева посоветовала рассмотреть возможность ее использования.