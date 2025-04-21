Создатель «Синего кита» получил 9 лет колонии

Ленинский районный суд Новосибирска признал виновным 18-летнего Ивана Погиблова — администратора Telegram-канала «Синий кит».

Следствие установило: в 2023 году он создал сообщество, вовлекавшее подростков в так называемую «игру», где каждое новое задание было опаснее предыдущего.

Согласно материалам дела, Погиблов проявлял «патологический интерес к смерти» и склонял несовершеннолетних к действиям, угрожающим жизни. Более того, он привлёк к деятельности ещё одного подростка.

Суд назначил Погиблову 9 лет колонии строгого режима.

Игра «Синий кит» впервые прогремела в 2016 году. Вслед за ней появились другие — «Тихий дом», «Море китов», «Разбуди меня в 4:20». Несмотря на масштабный резонанс и работу силовиков, сегодня эти группы снова всплывают в сети — только теперь под маской обычных чатов, игровых форумов и пабликов. Распространяются через TikTok, Telegram и игровые платформы. Механизмы становятся изощрённее, а участники — младше.

Психолог Акмарал Абдикеримова подчёркивает, важно не просто контролировать ребёнка, а выстраивать с ним доверительные отношения. Только так можно вовремя заметить беду.

Акмарал Абдикеримова, психолог: «С первых дней жизни нужно строить с ребёнком доверие. Он не сразу откроется, но если почувствует, что рядом есть поддержка, он обязательно придёт, когда станет трудно. Прежде чем создавать семью, важно понимать, какая это ответственность. Именно осознанность родителей может спасти детей от трагедий. А если вы уже столкнулись с такой угрозой — немедленно обратитесь к клиническому психологу».

По данным казахстанских правоохранительных органов, в 2017 году было зафиксировано 63 случая вовлечения подростков в «Синий кит». Большинство пострадавших — дети от 12 до 16 лет. Прошло почти десять лет, но угроза не исчезла. Смертельные игры возвращаются — под новыми названиями и формами. И задача взрослых — не терять бдительность.