Казахстанские эксперты и политологи прокомментировали решение главы государства о переносе областного центра из Шымкента в Туркестан и переименование Южно-Казахстанской области.

Казахстанский политолог Данияр Ашимбаев МИА «Казинформ» пояснил, что разговоры об этом шли давно, соответственно, данное решение не стало ни для кого неожиданностью, сообщает nur.kz

Между тем эксперт добавил, что называть новой Туркестанскую область не совсем корректно, поскольку это один из старейших исторических регионов страны.

Что касается Шымкента, то, по мнению Ашимбаева, сам по себе город достаточно развитый. Теперь его статус повысился, а значит руководство будет утверждать глава государства.

Другой политолог Досым Сатпаев выразил мнение, что Шымкент может стать мощным экономическим, транспортным хабом.

Также он добавил, что не стоит забывать, что Шымкент всегда был кузницей многих кадров.

«Думаю, что со временем Шымкент станет именно тем, из которого не уезжают, а наоборот приезжают жить и работать из других регионов страны. Может он станет тем самым магнитом для креативных и способных людей, динамичным городом, как Астана и Алматы», — заявил эксперт.

Схожее мнение выразил и политолог Айдос Сырым.

«Сам по себе перенос будет аккумулировать новые рабочие места, будет обеспечивать рабочими местами значительную часть трудоизбыточного населения, особенно молодежи», — сказал он корреспонденту BNews.kz.

Казахстанский политолог Талгат Калиев считает, что указ президента даст новый импульс развитию не только отдельного региона, но и в целом казахстанской экономики.