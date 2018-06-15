Первый случай смерти от менингита зарегистрирован в Шымкенте. Молодой парень, который только закончил школу, готовился сдавать ЕНТ, не дожил до вручения аттестата о среднем образовании.

Сегодня в 6 утра он был доставлен в инфекционную больницу в тяжелом состоянии. Через час парня не стало… Родители до сих пор не могут поверить, что в одночасье потеряли единственного ребенка.

Сегодня во всех школах города прошли последние линейки, на которых вручали аттестаты о среднем образовании. Наряду со всеми одноклассниками должен был получить свой аттестат и один из выпускников школы-лицея № 9.

Но ранним утром его жизнь оборвалась в палате инфекционной больницы. Как говорят в таких случаях, он буквально сгорел за те 40 минут, что прошли с момента его поступления в больницу… Учителя не могут совладать с эмоциями, вспоминая одного из своих лучших учеников. Они пробуют сдержаться, но у них это плохо получается. Поэтому сегодня на линейке вместо радости только слезы.

Мальчишка, перед которым была целая жизнь, ушел из-за страшной инфекции. Сейчас все контактные лица, включая одноклассников, их родителей, учителей, проходят обследование. А школу закрывают на карантин – согласно официальной информации управления здравоохранения 18-летнему подростку поставлен диагноз «возможный менингит».

После обследования всех забранных образцов будет поставлен точный диагноз.

Медики пообещали озвучить причину смерти молодого человека после установки точного диагноза. И призывают при первых подозрениях на менингит звонить в скорую. Эта инфекция коварна тем, что время идет на часы.

Саида Турсуметова