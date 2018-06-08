Максимальный уровень безработицы по итогам I квартала 2018 года зафиксирован в Алматы.

Безработных молодых людей в стране стало больше. За год количество молодежи, испытывающей проблемы с трудоустройством, увеличилось на 4,5%, до 84 тысяч человек, сообщает Zakon.kz

Уровень безработной молодежи за первый квартал 2018 года составил 4,1%, в аналогичном периоде прошлого года — 3,9%. Рабочая сила выросла на 1,2% (24,6 тыс. чел.), с 2,05 до 2,07 млн человек.

При этом наибольшее число безработной молодежи находится в Алматы — 16,2 тысячи молодых людей, это 19,3% от всего безработного населения в возрасте 15-28 лет по РК.

Следом идет ЮКО, в области количество безработных среди молодежи за год выросло на 54,3%, с 8,7 до 13,5 тыс. чел.

Замыкает тройку антилидеров Карагандинская область, в которой число молодежи без работы составляет 7,3 тыс. чел., что на 3,2% больше, чем годом ранее.