Для обеспечения безопасности дорожного движения и снижения аварийности на дорогах области, сотрудники Местной полицейской службы ДВД ЮКО провели оперативно-профилактическое мероприятие «Безопасная дорога».

Основное внимание полицейских уделялось профилактике безопасности дорожного движения, выявлению фактов нарушения ПДД участниками дорожного движения, а также снижение дорожно-транспортных происшествий и сохранения общественного порядка.

По итогам проведенного ОПМ «Безопасная дорога» стражами порядка выявлено более 3,5 тысяч нарушений ПДД, в том числе 18 фактов управления транспортом водителями в нетрезвом состоянии.

К административной ответственности за неиспользование ремней безопасности привлечены 732 нарушителя, за пользование сотовыми телефонами при управлении транспортным средством — 574, за управлении транспортным средством, не прошедший техосмотр – 132, за превышение установленной скорости — 160, за нарушение правил маневрирования — 119, за выезд на встречную полосу – 11, за проезд на запрещающий сигнал светофора – 31, за не предоставление преимущества пешеходам — 30, за создание аварийной ситуации на дорогах — 5, за управление транспортом без соответствующих документов – 92 водителя и 138 пешеходов, нарушивших правила дорожного движения.

Также полицейские составили административные протокола в отношении двух нарушителей за управление ТС, не прошедшим предрейсовый технический или медицинский осмотр, за нарушения правил режима труда и отдыха — 9, за перевозки пассажиров и багажа без соответствующего свидетельства — 8 водителей. Всего же, в рамках ОПМ «Безопасная дорога» сотрудники МПС составили более 100 административных протоколов за нарушения ПДД водителями общественного транспорта.

Кроме того, сотрудники дорожно-патрульной службы выявили 4 факта управление транспортным средством с заведомо подложными или поддельными государственными регистрационными номерными знаками и 8 фактов управление транспортным средством, переоборудованным без соответствующего разрешения.

Полицейские ЮКО напоминают участникам дорожного движения о важности соблюдения правил дорожного движения, водителям быть предельно внимательными, передвигаться на автомашинах согласно правилам дорожного движения, а пешеходам переходить дорогу строго в специально обозначенных местах.