Урок, объединивший теорию и практику. В Сарыагаше для слушателей ускоренных профессиональных курсов прошли необычные уроки. В рамках программы продуктивной занятости на 2017-2021 годы на занятия были приглашены иностранные ученые.

Выращивание орехов в промышленных масштабах — дело непростое, имеющее массу тонкостей. Ими-то и поделились со слушателями курсов зарубежные специалисты. Рыскуль Кушманбетова изучает все тонкости ореховодства на краткосрочных курсах, слушая лекции российских ученых. Слушателей курсов новым технологиям обучают профессиональные агрономы.

Начинание под названием – свои мастера в каждый аул, помогло решить два вопроса Сарыагашского района – с одной стороны – безработицы, с другой – нехватки кадров. В прошлом году на краткосрочных курсах обучились более полутора тысяч человек. В этом организаторы надеются обучить востребованным на рынке труда специальностям не менее тысячи. 65% слушателей курсов уже трудоустроены, некоторые даже открыли собственное дело.

Слушателям краткосрочных курсов центра «Даму» лекции читают специалисты, приглашенные из России, Узбекистана, Таджикистана и Молдавии. Теоретические знания по овощеводству и цветоводству, которые получили на курсах, слушатели теперь реализуют на практике.

В этом году в области планируется обучить на краткосрочных курсах 4800 человек, еще 7200 – на профессиональных. Те, кто получит направление на профобразование, будут обучаться в течение 2 – 2,5 лет на базе профколледжей и лицеев. Краткосрочные же курсы рассчитаны на срок от 3 до 6 месяцев.