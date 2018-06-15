Основным нововведением Законопроекта является введение с 1 июля 2018 года нового государственного пособия лицам, осуществляющим уход за инвалидами первой группы с детства старше 18 лет.

Это пособие будут получать порядка 14 тыс. семей. Размер пособия составит 1,05 размера прожиточного минимума или 29 699 тенге в текущем году. Оно назначается пожизненно и время ухода за инвалидом будет засчитываться как трудовой стаж при назначении пенсионных выплат за выслугу лет.

Вместе с тем, размер государственного социального пособия инвалидам первой группы с детства на сегодняшний день составляет 54 306 тенге. Дополнительно инвалиды первой группы на основании индивидуальных программ реабилитации уже обеспечиваются средствами и услугами реабилитации в соответствии с медико-социальными показаниями и противопоказаниями.

Также будут внесены поправки в Закон «О специальных социальных услугах» по обеспечению солидарного участия в социальном обслуживании не только государства, но и самих граждан, членов семей, представителей частного сектора и НПО, что приведет к повышению качества оказания социальных услуг, в том числе, и за счет расширения участия частного сектора.

Кроме того, планируется создание Портала социальных услуг, где будет содержаться персонифицированная информация о получателях специальных социальных услуг и их социальном обслуживании. Он будет систематически актуализироваться с учетом естественного движения и изменения состава потребителей услуг и специалистов, предоставляющих специальные социальные услуги.

Законопроектом предусмотрены поправки и в Закон РК «О государственной адресной социальной помощи» в части пролонгации социального контракта в случае изменения сроков активных мер содействия занятости. Это позволит на практике зафиксировать объективные обстоятельства, при которых срок социального контракта может быть пролонгирован, что повысит эффективность выполнения малообеспеченными гражданами своих обязательств по контракту.

Вместе с тем, Законопроектом вносятся изменения по переходу на ежедневное финансирование по графику социальных выплат из государственного фонда социального страхования, что позволит сократить сроки получения социальных выплат до 3-х рабочих дней после их назначения.

Наряду с этим, документом регламентированы поправки по предоставлению лицам, уволенным с воинской службы после 13 июня 2017 года права на проезд за счет государства на железнодорожном, автомобильном и внутреннем водном транспорте к месту постановки на воинский учет или избранному месту жительства в пределах Республики Казахстан.