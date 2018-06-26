В ходе заседания правительства премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев обратился к акимам Шымкента и Туркестанской области, передает Tengrinews.kz.

Сагинтаев напомнил чиновникам о недавнем указе главы государства о создании Туркестанской области и предания статуса города республиканского значения Шымкенту.

«Акимы данных регионов согласно указам главы государства назначены. Туймебаев назначен акимом Туркестанской области, Габидулла Рахматуллаевич (Абдрахимов — прим.) назначен акимом Шымкента. Мы вас поздравляем, перед вами стоит большая работа. Поэтому желаем удачи вам в работе», — сказал премьер-министр Сагинтаев, открывая заседание правительства.

Ранее президент Казахстана подписал указ, в соответствии с которым за Шымкентом закрепляется статус города республиканского значения. «Эта административная единица будет 17-м регионом нашей страны», — сказал президент Казахстана, подписывая документ.

Административный центр Южно-Казахстанской области перенесен из Шымкента в Туркестан, Южно-Казахстанская область переименована в Туркестанскую область.