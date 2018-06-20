В Южном Казахстане стартовало единое национальное тестирование. Главным трендом ЕНТ 2018 года стали защитные медицинские маски.

В ЮКО сдавать тестирование абитуриенты будут в пяти специально оборудованных пунктах. В первый день ЕНТ сдадут 2931 человек, из них полторы тысячи шымкентских выпускников.

Для защиты от менингококковой инфекции, которая распространилась по всей стране, кроме ручек с листочками, выпускники захватили с собой и медицинские маски.

На такие меры организаторы ЕНТ пошли после недавнего трагического случая в Шымкенте. Несколько дней назад выпускник одной из шымкентских школ скончался от менингита. Кроме беспокойства о своем здоровье выпускники волнуются и о предстоящем тестировании.

К этому дню они готовились целый год. Ходили на курсы, каждый день готовились, изучали тесты и сегодня надеются поступить на грант.

Всего желание принять участие в ЕНТ изъявили 22417 выпускников южноказахстанских школ.