К 2020 году в Шымкенте не останется аварийных школ и школ с трехсменным обучением, передаёт МИА «Казинформ». Об этом было заявлено в ходе заседания акимата города.

Решить вопрос с трехсменным образованием поможет увеличение площади образовательных учреждений, а именно строительство четырёхэтажных школ.

«Ранее по строительным нормам и правилам это было запрещено, но сейчас как были внесены изменения в эти нормы, теперь в Шымкенте разрешено строить здания школ высотой в четыре этажа, рассчитанные на 3000 учащихся», — сообщили в акимате.

По словам руководителя отдела строительства Абильсеита Рабаева, все работы ведутся по плану. Сейчас строительно-монтажные работы идут в 11 объектах образования: ремонтируются 4 школы, строятся 6 школ и детский сад. Пять из шести возводимых школ в микрорайонах Таскен, Бозарык, Карабастау и в населённом пункте Сайрам будут сданы в эксплуатацию в 2018 году. Напомним, что в ближайшие 7 лет в Шымкенте будет построено 55 новых школ.