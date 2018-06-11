На проблемы недофинансирования министерства внутренних дел РК обратила внимания депутат Сената Парламента РК Дарига Назарбаева, передает Zakon.kz.

«Обеспеченность Комитета по чрезвычайным ситуациям (КЧС) необходимыми инженерно-техническими средствами, вещевым имуществом, спецоборудованием, транспортом составляет от 30 до 70% от нормативов. Это связано с недостаточным финансированием комитета в рамках лимитов МВД. Наш комитет неоднократно ставил вопрос об определении отдельно лимитов для ЧС и Нацгвардии. В рамках общего бюджета МВД и определения лимита в целом на МВД мы видим хроническое неэффективное использование средств», — сказала она на пленарном заседании палаты при обсуждении отчетов правительства и Счетного комитета по исполнению республиканского бюджета за 2017 год.

В качестве примера она привела статданные.

«Так, из 15 проектно-сметных документов на строительство пожарных депо реализуется только четыре. В 2017 году истекли сроки четырех проектов, на разработку которых потратили 86 млн тенге бюджетных средств. Еще семь проектов на разработку которых потрачено 100 млн тенге не включены в бюджет на 2018- 2020 годы. Это приводит к неэффективному использованию 186 млн тенге бюджетных средств. Вопрос — кто несет персональную ответственность за это?» — сказала депутат.

Также у Д. Назарбаевой возник еще ряд вопросов.

«Госорган, который планирует бюджет, в данном случае Миннацэкономики или МВД? И зачем выделять средства из бюджета, которые затем не финансируются? Будет ли решаться вопрос об утверждении самостоятельных бюджетах Комитета по ЧС и Нацгвардии с определением соответствующих руководителей бюджетных программ. Мы считаем, что сегодня эти две службы в составе МВД буквально находятся на роли пасынков. Они нуждаются в особом внимании», — подчеркнула сенатор.

Министр внутренних дел РК Калмуханбет Касымов согласился с доводами, что недофинансирование есть.

«Действительно, у нас есть недофинансирование по всем четырем направлениям. Это касается и Нацгвардии, КЧС, комитета уголовно-исполнительной системы и всех органов внутренних дел. Конечно, мы все входим в одно министерство. И бюджетная программа у нас одна. Но постоянно определяют наше финансирование по лимитам, которые устанавливают министерство финансов и Миннацэкономики. Естественно, мы планируем на будущее — запланировали строительство колонии, запланировали строительство пожарных депо — выделяем деньги. Нам дают на составление проектно-сметной документации (ПСД), а когда подходит время на финансирование вот этого строительства, мы конечно, недополучаем», — сказал он.

По его словам, если вопрос решится, чтобы разделить бюджетные программы и от этого будет финансирование, то в МВД пойдут на это.

«Но я думаю, здесь нам надо подходить ко всем этим направлениям. Просто даже по КУИС. Мы сейчас недофинансировали питание, по МВД недофинансировали просто изготовление водительского удостоверения. Мы уже в августе-сентябре можем встать. Не производить эти удостоверения. Поэтому вопросов много, мы их все ставим, я думаю, будем решать совместно с МНЭ финансирование», — заключил министр.