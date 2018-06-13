Аким области в ходе недавней поездки в этот край дал задание новоиспеченному руководителю района передислоцировать мусорный полигон в более отдаленное от населенных пунктов место.

Теперь остается ждать и следить за тем, уложится ли аким Мактааральского района Жамантай Бейсенбаев в срок.

Находясь на мусорной свалке, аким региона пожурил акима Мактааральского района. Почему он не прислушивается к просьбам жителей. Устав обивать пороги акиматов, сельчане написали заявление акиму региона о невыносимой вони от мусорной свалки.

Жансеит Туймебаев, аким ЮКО: «Жители написали заявление, что жить возле мусорной свалки — НЕВЫНОСИМО. Едва подует ветер в сторону населенных пунктов, дышать становится нечем. Почему до сих пор не предприняты меры? Сколько вам нужно времени, чтобы мусорный полигон располагался в другом месте. Месяц что ли? В общем! чтобы до 23 июня здесь было чисто. Проверю лично!»

Аким Мактааральского района заверил главу региона, что задание будет выполнено в срок. Для вывоза отходов мусора определены три места в районе. После очистки площадки возле канала у жителей села Асыката появится доверие к местной власти.

Шынар Оразова