В Шымкенте в скором времени состоится свадьба 14-летней невесты и ее 16-летнего жениха.

В специализированном межрайонном суде по делам несовершеннолетних Южно-Казахстанской области завершено разбирательство в отношении несовершеннолетнего подростка, представшего перед судом по обвинению в преступлении, предусмотренном статьей 122 УК РК «Половые сношения с лицом, не достигшим 16-летнего возраста».

Установлено, что молодой человек вступил в близость с 14-летней девочкой. Преступление вскрылось после того, как медицинское обследование девочки показало ее беременность. Родители написали заявление в полицию. Но в ходе суда потерпевшая отказалась от всяких претензий. Родители девочки также сообщили о примирении со стороной подсудимого и о том, что они совместно готовятся к свадьбе молодых людей.

«С учетом примирения, на основании добровольного согласия обеих сторон, суд на основании статьи 68 части 1 УК РК окончил данное дело без уголовного преследования подсудимого, — сообщил председатель СМЮС Канатбек Конырбаев. — Примирение проходило с участием медиатора», — сообщил К. Конырбаев.