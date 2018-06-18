Вниманию жителей Шымкента!

Сообщаем об ограничениях подачи газа.

В связи с подготовкой к предстоящему отопительному сезону на некоторых улицах Шымкента будет ограничена подача газа.

18-20 июня улицы, подключенные к ПГБ-126 по объездной дороге № 1 ШНОС: ул. Жастар, Капал батыра, Панфилова, Р. Павлан, Б. Рамиз, Толеметова, Тойшы-ата, Амур-ага, Курбан-ата, Гагарина, Алмалы, Акниет, Игилик;

18-20 июня улицы, подключенные к ПГБ по ул. Казиева: Рылеева, Алимбетова, Есенина, Кадеева, Сапарбаева, Пирогова, Мадели кожа, Маметовой, Рыскулбекова, Бегманова, Сүлейменова, Бокина, Фестивальная, Оспанова, Байсейитова, Панфилова, Никитина, Дегтярева, Кожанова, Казиева, Байдибек би, Темирказык, Р. Зорге, Лобачевского, Аманжолова, Утемисова, Сырдария, Лескова, Искра, П. Морозова, Есенниязова, Аманкулова, Народовольцев, Крейсера Авроры, Б. Момышулы, Байтурсынова;

20-22 июня улицы, подключенные к ПГБ № 16 в 8 мкр.: Мангельдина, Бостандык, Пролетарская и 8 мкр.;

20-22 июня улицы, подключенные к ПГБ-132: Түркестанская, Титова, Салтыкова-Щедрина, Алдиярова, Нуримова, Достоевского, Майлы кожа, Крылова, Челюскинцев, Бетховена, Адырбекова, Акпан батыра, Сасбукаева, Аймауытова, Аблязимова, Жолдасбекова, Бекетты, Ремесленная, Кошкар ата, Казправды, Глинки, Кол, Балхаш;

27-29 июня улицы, подключенные к ПГБ-135, расположенное по ул. Карасу в 21 мкр.: Хаят, Шымкентская, Амангелды, Кокандская, Кызыл аскер, Ирек, Неровная, Бостандык, Пугачева, Милицейская, Базар, Турысова, Узбекская, Токаева, Ерназарова, 8-марта, Айтеке би, тупики 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ул. Бостандық.