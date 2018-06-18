Суд по делам несовершеннолетних вернул в прокуратуру дело в отношении 17-летнего ученика школы №83, обвиняемого в вымогательстве и доведении до самоубийства своего одноклассника.

Как сообщил председатель специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних Канатбек Конырбаев, в материалах дела выявлены значительные нарушения процессуальных норм.

Председатель СМЮС Канатбек Конырбаев: «В связи с тем, что органами предварительного следствия не выполнены требования статьи 24 уголовно-процессуального кодекса, данное дело было возвращено прокурору для устранения недостатков. Статья 24 обязывает орган, ведущий следствие, расследовать все обстоятельства дела полно и объективно. Дело возвращено в прокуратуру Каратауского района. Но пока это решение суда еще не вступило в законную силу».

Десятого февраля этого года в Шымкенте на дачном массиве «Кайнар булак», в сарае своего дома повесился десятиклассник. Позже была обнаружена записка, в которой подросток написал имена своих обидчиков. Полиция возбудило уголовное дело по статьям «Доведение до самоубийства» и «Вымогательство» против одного из старшеклассников этой школы. С санкции суда подозреваемый был взят под стражу.

По делу проходят 20 потерпевших – все они ученики школы № 83, и по материалам дела оказались жертвами школьного рэкета. Однако мать погибшего подростка категорически не согласна с выводами следствия. Она уверена, что обвинения предъявлены совсем не тому старшекласснику, который на самом деле избивал ее сына.

Данил Шемратов