Когда слышу жалобы на плохую работу скорой помощи Шымкента, на бездушие тех, кто работает в неотложке, всегда говорю: это не так. Я могу привести несколько случаев из жизни моих близких, когда врачи действительно сработали настолько четко, что можно сказать – именно благодаря их действиям мои родные живы и здоровы. Тем не менее, в соцсетях можно прочитать немало критики на работу скорой помощи. И едут, мол, медленно, и трубку не берут, и вообще – хоть помирай с нашей неотложкой.

Врач-эксперт и временно исполняющая обязанности заместителя главного врача Шымкентской городской станции скорой медицинской помощи Гузаль Галымжановна Рафикова рассказала, как вызвать скорую помощь правильно и ответила на многие претензии горожан в адрес неотложки.

Пара простых, но золотых правил

Как часто вы звоните в скорую помощь? Надеюсь, что вообще никогда. Очень хочется, чтобы никогда вас не охватывал ужас и страх за жизнь и здоровье близких, чтобы вы никогда не узнали ощущение полной беспомощности, когда ваш родной человек страдает от боли, а вы не знаете, как можно ему помочь. Первое, что мы делаем в такой ситуации – судорожно набираем 103 и сбивчиво просим, а иногда кричим в трубку – поскорее приезжайте. При этом, умудряемся забыть возраст больного, да что там возраст, улицу-то, на которой живем, сразу не вспомнить. Знакома такая ситуация?

Врачи станции скорой медицинской помощи говорят, очень часто они теряют драгоценное время, разыскивая тот самый адрес, который им продиктовали на том конце провода.

Поэтому золотое правило №1: когда звоните в скорую помощь, четко называйте адрес и ориентиры.

Когда по телефону вы просите о помощи, то первый кого слышите, это диспетчер. Дежурный диспетчер задает вам специальные вопросы. К сожалению, ложные вызовы случаются достаточно часто. Иногда вам может показаться, что врач проявляет медлительность и безразличие, но это не так. С помощью уточняющих вопросов определяется состояние больного и какую именно бригаду направить на помощь, ведь все вызовы, поступающие на станцию скорой медицинской помощи, теперь подразделяются на 4 категории.

А посему – золотое правило №2: не нервничайте и отвечайте на все вопросы диспетчера внятно, чтобы скорая к вам приехала вовремя.

Скорая в цифрах

– Гузаль Галымжановна, нередко можно услышать, что до скорой помощи не дозвонишься, люди обвиняют диспетчеров, мол, просто не берут трубку и все. Так ли это на самом деле?

– Действительно, в начале года у нас были определенные трудности. Отчасти это связано с тем, что в часы пик бывает наплыв вызовов, поступает много звонков как с просьбой записать вызов, так и с вопросами выехала ли скорая, звонят для консультаций. Это все занимает линию 103. Для улучшения диспетчерской службы мы установили оптоволоконный скоростной интернет, установлено 20 цифровых линий 103. В оперативном отделе работают 15 диспетчеров, которые работают непосредственно на станции. Поэтому сейчас никаких проблем с дозвоном на 103 у горожан нет.

– Сколько бригад обслуживают город Шымкент?

– Давайте вместе посчитаем. У нас 81 бригада. Кроме того, есть бригады, которые не в ведении станции – при городских поликлиниках и частных медцентрах..

– Но достаточно ли этого количества для нашего мегаполиса?

– Согласно Приказу Министерства здравоохранения РК №450, одна бригада рассчитана на 10 000 населения и менее с учетом обращения граждан. То есть с нашим количеством бригад мы можем смело обслуживать более миллиона человек. Другое дело, что иногда люди звонят в скорую помощь без достаточных на то оснований и требуют приехать. А знаете, сколько случаев было, когда мы приезжали, а там хотели просто посоветоваться! И ведь человек даже не понимает, что ему достаточно было обратиться к своему лечащему врачу!

– А может, бригады так долго едут на вызов, потому что у нас недостаточно станций?

– У нас в городской станции скорой медицинской помощи 9 подстанций: в мкр. Отырар, по ул. Толстого, в мкр. Онтустик (это новое название поселка Чапаевка), по пр. Абая, в Турланской экспедиции, в мкр. Кайтпас-1, в мкр. Казыгурт, в мкр. Пахтакор, в жилом массиве «Сайрам». У 3 и 5 подстанций есть филиалы в отд. Тельмана и в Тогусе при СВА, где дислоцировано по одной бригаде. Во время смены старшие врачи располагают бригады по методу патрулирования, то есть в наиболее отдаленных от подстанции районах дежурят бригады (в мкр. Асар, Таскент, дачи Кайнар булак, Акжар).

Скорая помощь по категориям

– А как вы определяете, нужно ехать к тому или иному больному или нет. Правда ли, что вызовы сортируются и к кому-то скорая буквально летит, а к кому-то час едет?

– Для того, чтобы определить, какую бригаду отправить, насколько это срочный вызов, диспетчер и задает дополнительные вопросы. В том же приказе четко прописан перечень категорий срочности. Все вызовы, поступающие на 103, делятся на 4 категории:

Первая категория срочности (время прибытия бригады до 10 минут) – состояние пациента, представляющее непосредственную угрозу жизни, требующее немедленной медицинской помощи: потеря сознания (любого генеза); остановка дыхания; остановка сердечной деятельности; инородное тело в дыхательных путях; шок; судороги; боли в груди; парезы (неполный паралич) и плегии (полный паралич) (впервые возникшие); психоз различной этиологии; множественные травмы и ранения с кровотечением; ранения с кровотечением; изолированная травма (головы, шеи) с кровотечением; обширные ожоги и обморожения; укусы (ужаления) животными и насекомыми (угроза развития анафилактического шока); электротравма; рвота с кровью; роды с осложнениями; транспортировка ткани (части ткани), органов (части органов) для последующей трансплантации.

Вторая категория срочности (время прибытия бригады до 15 минут) – состояние пациента, представляющее потенциальную угрозу жизни, требующее медицинскую помощь: вызов на месте угрозы теракта; нарушение сознания, с тенденцией к дальнейшему угнетению; выраженные нарушения внешнего дыхания; нарушение ритма сердца; гемодинамика нестабильна. Высокий риск развития шока (криза); высокая температура у детей до 3 лет выше 38 гр.; сыпь на фоне высокой температуры; изолированная травма с кровотечением; отравление токсическими веществами; атипичные боли (подозрение на острый коронарный синдром); головная боль у беременных; рвота + жидкий стул с тяжелыми признаками обезвоживания.

Третья категория срочности (время прибытия бригады до 30 минут) – состояние пациента, представляющее потенциальную угрозу для здоровья, требующее медицинскую помощь: изолированная травма без кровотечения; боли в животе (острый живот); высокая температура, не купируемая самостоятельно; дежурство при массовых мероприятиях; физиологические роды; боли в животе у беременных (угроза прерывания беременности); ограниченные ожоги и обморожения у детей.

Четвертая категория срочности (время прибытия бригады до 60 минут) – состояние пациента, вызванное острым заболеванием или обострением хронического заболевания, без внезапных и выраженных нарушений органов и систем, при отсутствии непосредственной угрозы жизни и здоровью больного: обострения хронических заболеваний, без явных признаков угрозы жизни; острые воспалительные заболевания кожи и подкожной клетчатки; легкие травмы (неглубокие раны, ожоги, ушибы, ссадины); болевой синдром, вызванный хроническим заболеванием; рвота + жидкий стул с легкими признаками обезвоживания, вызванные пищевым отравлением; рвота у беременных (до 12 недель); острая задержка мочи, вызванная хроническими заболеваниями органов мочевыделительной системы; моча с примесью крови; воспалительные заболевания после родов, абортов; инородные тела, кроме дыхательных путей; состояния, требующие проведения медицинских манипуляций в условиях организаций первичной медико-санитарной помощи или стационара».

– То есть претензии, которые можно прочитать в соцсетях, что скорая помощь стала приезжать на легковушках, соответствуют действительности?

– Если речь идет о четвертой категории срочности, то этот вызов мы передаем в поликлинику. При поликлиниках есть свои бригады неотложной скорой помощи. Они и выезжают. Так как по 4 категории транспортировка больных не подразумевается, они пользуются легковым транспортом. Возможность использования легкового автотранспорта для обслуживания вызовов четвертой категории срочности оговорена в 450-м приказе

– Предлагаю поговорить о бригадах, которые приезжают к пациентам. Почему иногда приезжают врачи, а иногда фельдшеры?

– У нас есть специализированные бригады: реанимационная, интенсивной терапии, педиатрическая, психиатрическая, кардио-реанимационная. Кроме того, есть фельдшерские бригады. Но при всем при этом все они взаимозаменяемые. То есть, если к вам приехала фельдшерская бригада, это вовсе не означает, что вам не окажут помощь. Например, нужна реанимационная бригада, а она в это время на другом конце города. Мы отправляем фельдшерскую, чтобы до приезда реанимационной, они оказали первую помощь и далее передали пациента реаниматологам.

– Нередки случаи, когда люди жалуются: мне так плохо, а они в больницу не стали забирать.

– Согласно протоколу есть показания для экстренной госпитализации. И врач, оказав помощь, понимает, подлежит тот или иной пациент госпитализации или нет. Ведь если никаких показаний для этого нет, то это пустая трата времени. Но иногда под давлением со стороны пациентов или их родственников, бригады вынуждены везти больного в стационар. Но его там не принимают, потому что опять же – нет показаний, о чем врач и предупреждал изначально.

– Вы неоднократно упоминаете новый приказ. Насколько он удобен? Может, есть какие-то моменты, которые медики и сами рады были бы изменить или даже отменить?

– Наоборот. Сейчас очень толково все разграничено и регламентировано.

– Не могу не спросить о ваших постоянных клиентах. Согласитесь, есть ведь и такая категория больных.

– Да, действительно. И они уже точно знают, что именно нужно говорить, чтобы скорая к ним обязательно приехала. Знаете, есть категории хронических заболеваний, которые либо неправильно лечат, либо пациент не выполняет всех указаний врача и потому его состояние нестабильное. Например, гипертония. Если препарат подобран правильно и человек его принимает строго по предписанию врача, то давление у него скакать не должно. И в случае головных болей или изменения состояния ему достаточно обратиться к своему участковому врачу. Вместо этого он звонит в скорую и говорит – умираю!

– Есть ли помимо 103 какие-то номера, по которым можно позвонить и получить консультацию?

– Если вы разыскиваете своего родственника, которого, возможно, забрала скорая помощь, то звоните в регистратуру: 53-96-69. Если нужна консультация врача, то звоните старшему врачу смены по номеру: 53-91-14.

– Есть ли у вас какое-то пожелание шымкентцам?

– Знаете, я очень прошу – если на вашем доме нет таблички с указанием номера, не поленитесь, напишите номер сами на видном месте, чтобы скорая долго не плутала и не искала ваш дом. Если на вашей улице нет никакого обозначения – что это за улица. Опять же, сделайте таблички прежде всего ради себя. Можно сколько угодно времени ждать, когда их изготовят по единому образцу, но болезнь-то ждать не будет. И как знать, может, передвигаясь с одной улицы на другую, в поисках вашей, бригада теряет то самое драгоценное время, которое понадобится для спасения вашей же жизни. И еще – вызывая скорую, будьте предельно точны. Иногда бывает, нам называют микрорайон, а дом на самом деле находится не на территории микрорайона, а поблизости. А вообще, всем хочу пожелать – берегите свое здоровье, выполняйте все предписания вашего лечащего врача, ходите на профилактические осмотры. Полюбите себя и начните для начала ценить свою собственную жизнь.

Записала Саида Турсуметова