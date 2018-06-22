В Шымкенте к 26-летию казахстанской полиции открыли памятник

Сегодня в Шымкенте в честь 26-летия казахстанской полиции открыли памятник. В торжественном мероприятии приняли участие аким Туркестанской области Жансеит Туймебаев, аким города Шымкента Габидулла Абдрахимов, генерал-майор милиции Женисбай Султанов, а также ветераны отрасли и сотрудники полиции.

Выступая на церемонии открытия глава региона Жансеит Туймебаев отметил значимость нового объекта и поздравил сотрудников органов внутренних дел с профессиональным праздником.

«Сегодня здесь мы открываем памятник в честь погибших сотрудников при исполнении служебных обязанностей. Сотрудники полиции верны присяге, достойно несут свою нелегкую службу и готовы в любую минуту, не щадя своей жизни, встать на защиту граждан и общества от преступных посягательств. Светлая память тем полицейским, кто в мирное время отдал свою жизнь ради спокойствия и безопасности казахстанцев, исполняя свой профессиональный и гражданский долг.

Безусловно, ни один памятник не заменит погибших героев. Уважаемые работники и ветераны органов внутренних дел! Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, успехов в вашей нелегкой службе», — сказал Жансеит Туймебаев.

Также, в рамках мероприятия, личный состав аппарата областного ДВД прошел торжественным маршем. Участники мероприятия также посетили музей Департамента внутренних дел. После в здании дворца общественного согласия «Коғамдық келісім» была организована фотовыставка. Кроме того, лучшие сотрудники полиции были отмечены наградами, мероприятие продолжилось концертной программой.