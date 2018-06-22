Центр миграционных услуг был открыт по просьбе населения.

В церемонии открытия Центра миграционных услуг принял специальное участие председатель Комитета миграционной службы МВД РК генерал-майор полиции Кабденов Мурат Талапович. Также, на мероприятии присутствовали аким Туркестанской области Жансеит Туймебаев, начальник областного ДВД полковник полиции Кайрат Дальбеков, начальник областного управления миграционной службы полковник полиции Хадиша Баймукашева и другие почётные гости.

Выступая на открытии специального центра оказания услуг населению и демонстрации служебных кабинетов, руководитель центра отметил, что «Этот центр был открыт по просьбе населения из-за возникшей необходимости».

Целью открытия центра — повышение качества оказываемых государственных услуг иностранцам и лицам без гражданства и сокращения времени ожидания граждан (с 3-5 дней до 1 дня). В данном центре будут проводиться работы по временной регистрации иностранцев и выдаче разрешений трудовым иммигрантам, прибывших для работы у физических лиц.

В центре, который работает по принципу одного окна сотрудникам подразделений миграционной службы Абайского, Аль-Фарабийского, Енбекшинского и Каратауского района г.Шымкента имеется зал ожидания, ресепшен и терминал, которые полностью укомплектованы необходимой мебелью.

Кроме того, в данном центре трудовым иммигрантам будут оказываться государственные услуги работников банков 2-го уровня, областного филиала Государственной корпорации «Правительство для граждан», медицинских и налоговых органов.

С 2014 по 2017 годы в области легализован труд 178 тыс. 253 иностранцев прибывших из стран СНГ. От деятельности трудовых иммигрантов в бюджет поступило 971 млн. 166 тыс. 434 тенге индивидуального подоходного налога. В текущем году за 5 месяцев легализовано 32 тыс. 300 иностранцев, в бюджет поступило 216 млн. 198 тыс. 722 тенге.