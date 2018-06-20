Департамент совместно с областным акиматом на уровне области организовал «Ярмарку вакансий административных государственных должностей» при участии около 60 государственных органов области.

На «Ярмарке» были представлены вакансии местных и территориальных государственных органов области, в том числе районных и городских аппаратов акима.

Главная цель – формирование положительного имиджа государственной службы, всестороннее разъяснение порядка занятия вакантных административных государственных должностей, а также привлечение активной молодежи с творческим и инновационным взглядом на систему государственной службы и снижение уровня безработицы в области.

Департамент нацелен не просто на проведение ярмарки для желающих поступить на государственную службу, но и на установление в будущем тесной взаимосвязи между государственными органами и молодежью, оказание им поддержки вплоть до их назначения на должность.

В «Ярмарке вакансий» приняли участие выпускники средних и высших учебных заведений области, молодежь дома юношества, лишенные поддержки родителей, а также граждане с высшим образованием, стоящие на учете по безработице.

На сегодняшний день 575 государственных органах области имеются 8769 государственных должностей. На этих должностях работают 8412 государственных служащих, вакантных должностей — 357 (4%).

С порядком поступления на государственную должность и полной информацией о вакантных должностях области можно ознакомиться по ссылке www.kyzmet.gov.kz.