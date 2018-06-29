Опашка кромки дорог препятствует распространению огня и уберегла от огня уже не один гектар пахотных полей.

Сотрудники департамента по ЧС и дорожных служб Туркестанской области подвели итоги мероприятий по предупреждению лесных и степных пожаров. Создание минерализованной полосы вдоль автомобильных трасс один из основных этапов.

Пламя от брошенных сигарет и искр проезжающего автотранспорта за последние годы нанесли многомиллионный ущерб сельскохозяйственным и лесным массивам. Поэтому минерализованная полоса вдоль автомобильных дорог остаётся самым эффективным средством борьбы со степными пожарами. При этом в нашей области власти поддерживаются самых жёстких в республике нормативов.

Рассказывает Канат Жусипбаев, главный специалист ДЧС ТО: «Для организации мероприятий по предотвращению степных и лесных пожаров на территории области, акимом области еще в 2016 году было принято решение о создании вдоль дорог полосы шириной не менее 7 метров, в то время как республиканские нормативы предусматривают ширину всего 4 метра. Это делается, учитывая наши климатические условия, в частности периодически дующий сильный ветер. Благодаря этому нам удалось только за последнее время предотвратить около 200 степных пожаров, не дав огню распространиться на лесные массивы и поля».

С начала года на территории области произошло два лесных пожара, на общей площади 277 гектаров. Ущерб составил 639 тысяч тенге. Помимо этого зарегистрировано 26 степных возгораний на трёхстах гектарах, но в этих случаях огонь ущерба не нанёс. Как говорят специалисты, предотвратить распространение пожаров удалось благодаря опашке.

Как выполняется опашка поведал Канат Токанов, главный специалист ТОО «Казахавтодор»: » Согласно плану принятому на 2018 год, мы провели опашку вдоль дорог республиканского значения на протяжении 802 километров или на площади в 551 гектар. По заданию мы должны были вспахать полосу на 736 -ти километрах, но так как на некоторых участках опашка проводилась с двух сторон дороги, то протяжённость минеральной полосы увеличилась».

Опашка так же была проведена на протяжении почти 3-х тысяч километров вдоль областных трасс и более 2-х тысяч километров дорог местного значения. И это был только первый этап. Второй этап в ходе которого вновь будут пропаханы для удаления сухой травы минеральные полосы, начнётся в середине июля.

Данияр Худайберген