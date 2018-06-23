В Туркестанской области уголовное дело 38 сотрудников регистрационно-экзаменационного отдела ДВД передано в суд. Об этом стало известно на брифинге, прошедшем в областном суде, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По предварительным данным, дело в отношении 38 лиц состоит из 1567 томов. Ко всем применена мера пресечения — заключение под стражей. На данный момент в суд поступило 362 тома», — проинформировала судья областного суда Тамара Смайлова.

Напомним, в июле 2016 года в регистрационно-экзаменационном отделе административной полиции ДВД области была проведена специальная операция, в результате которой задержали 38 сотрудников во главе с руководителем. Задержанным предъявлены обвинения в организации и руководстве преступной группой, даче и получении взятки, злоупотреблении служебным положением, совершении коррупционных преступлений.

Кроме того, бывшим сотрудникам полиции предъявляется обвинение в изготовлении фиктивных казахстанских и российских номеров и печатей, их использование, а также нанесение миллиардного ущерба потерпевшим. На сегодняшний день определены около тысячи транспортных средств, не уплативших налог в результате данного преступления. Стало известно об ущербе 4,4 млрд тенге.