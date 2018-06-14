Прокуратура Южно-Казахстанской области объявляет конкурс на занятие вакантной должности.
Прокуратура Южно-Казахстанской области по адресу: г.Шымкент, пр.Тауке хана, 97, почтовый индекс 160000, тел. 8 (7252) 53-47-42, факс тел. 8 (7252) 53-47-42,
объявляет конкурс на занятие вакантной должности:
Прокурор прокуратуры Мактааральского района категории C-RGP-5 (1 вакансия);
Прокурор прокуратуры Тюлькубасского района категории C-RGP-5 (1 вакансия);
помощника специализированного природоохранного прокурора Южно-Казахстанской области категории C-RGP-5 (1 вакансия).
Функциональные обязанности: осуществление прокурорского надзора в сфере по защите общественных интересов, уголовного преследования, судебных актов по административным, гражданским, уголовным делам, исполнительного производства, исполнения наказаний и реабилитации граждан, соблюдением прав лиц, задержанных, заключенных под стражу и отбывающих уголовное наказание, поддержание государственного обвинения в суде по уголовным делам, участие при рассмотрении гражданских и административных дел в судах и другие. Помимо основных обязанностей, выполнение функций, являющихся обязательными для всех сотрудников органов прокуратуры.
Размер и условия оплаты труда устанавливаются в соответствии с действующим законодательством (ежемесячно от 76 274 тенге).
Требования к участникам конкурса: образование – высшее юридическое, соответствующее функциональным направлениям конкретной должности; пригодность по состоянию здоровья к прохождению службы в правоохранительных органах; наличие обязательных знаний, умений и навыков, необходимых для исполнения функциональных обязанностей по конкретной должности.
Срок приема документов осуществляется в течение 5 рабочих дней со дня последней публикации объявления о проведении конкурса по адресу: г. Шымкент, пр. Тауке хана, 97 (КПП).
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