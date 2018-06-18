Прогноз погоды на территории Казахстана на 18 июня 2018 г.

На большей части территории Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняется неустойчивый характер погоды, лишь на западе и юго-западе республики ожидается погода без осадков. Местами пройдут дожди с грозами, ожидается усиление ветра, шквал, возможен град, сообщает РГП «Казгидромет».

В Северо-Казахстанской области местами ожидается гроза, шквал, возможен град, усиление ветра ночью местами 15-20 м/с, днем 15-20, местами порывы 23-28 м/с. Днем в Жамбылской области местами гроза, шквал, возможен град, ветер 15-20, порывы 23 м/с. В Костанайской области местами ожидается гроза, возможен град, ветер 15-20 м/с.

В Алматинской, Южно-Казахстанской областях местами ожидается ветер 15-20 м/с, в Южно-Казахстанской области местами гроза.

В Кызылординской, Мангистауской областях местами ветер 15-20 м/с с пыльной бурей. В Восточно-Казахстанской, Павлодарской областях местами гроза, возможен град, усилится ветер 15-20 м/с. В Карагандинской, днем в Актюбинской областях местами ожидается ветер 15-20 м/с, в Карагандинской области местами гроза.

На большей части Мангистауской, местами Кызылординской, в Атырауской, Актюбинской, Южно-Казахстанской, Жамбылской областях ожидается чрезвычайная пожарная опасность.