В ЮКО состоялось открытие самого большого в Средней Азии детского водного городка

В самом центре города Шымкент открылся аквапарк. В торжественном открытии принял участие аким Южно-Казахстанской области Жансеит Туймебаев, который поздравил гостей и жителей города.

«Сегодня мы являемся свидетелями радостного события. Аквапарк, построенный согласно всем международным требованиям, оборудован по последней технологии. Отмечу, что на сегодняшний день, в городе увеличивается количество мест для отдыха горожан. В частности, накануне ввели в эксплуатацию побережье реки Кошкарата прошедшее реконструкцию, где в настоящее время расположены места для купания. Подобные работы найдут свое продолжение», — сказал Жансеит Туймебаев.

Следует подчеркнуть, что территория аквапарка занимает 2 гектара. Здесь расположено 8 водных горок. Среди них 2 горки, высотой 22 метра, которые являются самыми высокими в республике. Кроме того, здесь расположена самая длинная в СНГ водная горка.

Необходимо отметить, что аквапарк — самый большой детский водный городок в Средней Азии, включающий в себя волновой и взрослый бассейны, оснащенные специальным подогревом.

В зоне отдыха работой обеспечены около 200 человек. В сутки он способен оказывать услуги для более 2 тысяч посетителей.