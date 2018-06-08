Установлено, что 37-летний мужчина и пятилетний ребенок купались в не оборудованном месте. Трагедия произошла 7 июня в 19.20 в селе Ушкайык.

По сообщению ДЧС ЮКО, сотрудники оперативно-спасательного отряда в 20.45 выехали на поиски Ш. Н. Ибрагимова, 1981 г. р., и Е. Ш. Нарметова, 2013 г. р. К поискам подключились и родственники. Ночью они обнаружили тело ребенка. Поиски взрослого мужчины продолжаются. Спасатели предупреждают, что купаться в не оборудованных местах опасно, и просят соблюдать правила безопасности на воде, а также не оставлять детей без присмотра.