Китайская компания планирует реализовать туристические проекты в Туркестанской области

Аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров провёл встречу с представителями компании China Construction Sixth Engineering Bureau Co., Ltd.. В ходе переговоров стороны всесторонне обсудили возможности реализации совместных проектов в сфере туризма.

Глава региона гостям подробно представил туристический потенциал и инвестиционные возможности области, подчеркнув готовность к поддержке эффективных проектов.

Нуралхан Кушеров, аким Туркестанской области: «Туркестанская область — один из динамично развивающихся регионов страны. Перед нами стоит задача увеличения числа иностранных туристов. Ежегодный рост потока посетителей — результат системной работы. В прошлом году регион посетили 15 тысяч иностранных туристов. В ТОП-5 стран входят: Узбекистан, Россия, Китай, Турция и Кыргызстан. В Туркестане действует современный международный аэропорт, соответствующий всем требованиям и способный обслуживать более 3 миллионов пассажиров в год. Мы готовы оказывать всестороннюю поддержку перспективным проектам».

Генеральный директор филиала китайской государственной инженерно-строительной корпорации Хань Мяобин представил деятельность компании и озвучил предложения по реализации проектов в туристической отрасли.

China State Construction Engineering Corporation — один из крупнейших строительных холдингов Китая и ведущих подрядчиков мира, входящий в рейтинг Fortune Global 500.

Компания реализует масштабные инфраструктурные, промышленные и гражданские строительные проекты.

В числе направлений — строительство автодорог, мостов, железнодорожных объектов, энергетических предприятий, аэропортов, промышленных комплексов и объектов городской инфраструктуры.