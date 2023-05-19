Бизнес по-китайски в Шымкенте: как предпрениматели из поднебесной реализуют свои проекты

В Шымкенте инвесторам предоставляются льготы для развития бизнеса. Это касается всех, кто хочет начать свое дело в индустриальных зонах третьего мегаполиса Казахстана.

Отношения между Казахстаном и Китаем укрепляются с каждым годом в разных направлениях. В поднебесной считают, что вкладывать в нашу страну выгодного. К примеру, в новой индустриальной зоне «ОНТУСТИК» в Шымкенте, среди инвесторов немало иностранцев. На площадке уже работает завод по производству марганца. Стоимость проекта почти 8 млн долларов. Инвесторы к слову — из Китая.

«Мы производим марганец, далее направляем на заводы, где производят арматуру. Я долго выбирал страну для бизнеса, ознакомился с возможностями в Казахстане, и именно Шымкент меня привлек. У Вас есть всё, удобно вести бизнес, для нас это выгодно. На предприятии работают 70 процентов местных жителей, это тоже важно»,— говорит Шен Фа Тонг, инвестор.

На другом объекте, строится завод по производству керамогранита, инвесторы из Китая вкладывают в свой проект около 18 млн-ов долларов. Новая индустриальная зона в Шымкенте станет хабом для инвесторов из разных стран. Предпринимателей освобождают от корпоративного, подоходного, имущественного и земельного налогов.

Сотрудничество с Китаем развивается не только в инвестиционном направлении. Во время визита главы государства в Китай, в городе Сиане установлены побратимских связи с Шымкентом. Скоро представители двух мегаполисов обменяются визитами. Шымкент готов к встрече гостей, для обсуждения дальнейшего сотрудничества.

«Мы уже получили приглашение посетить город Сиань, после чего готовы встретить гостей в Шымкенте. У нас есть все возможности для взаимовыгодного сотрудничества, в разных направлениях», — говорит Мурат Айтенов, аким г. Шымкента.

Китайская национальная нефтегазовая корпорация уже много лет работает в Казахстане. С участием китайских инвесторов успешно развивается шымкентский нефтеперерабатывающий завод. Предприятие обеспечивает ГСМ не только регионы Казахстана, но и отправляет топливо на экспорт.

Китайские инвесторы надеются, что государственный визит Касым-Жомарта Токаева в Китай станет значимым для дальнейшего сотрудничества. Уже есть результаты. Инвесторы из поднебесной планируют производить автомобили в соседнем Туркестане.