Ураганный порыв ветра произошедший вечером 19 июня проверил на прочность кровли жилых и административных зданий. Стихию выдержали не все.

По сообщению ДЧС ЮКО, примерно в 18-30 в Шардаринском районе ветром сорвало более половины кровли с «Аппарата акима г. Шардара». Площадь унесенной ветром крыши акимата составила 252 кв. метра, при общей площади в 437 кв. метров.

Также пострадал учебный корпус «Школы лицея Шардара». Здесь сорвало 175 кв. метров кровли, при общей площади 781 кв. метра.

В Шымкенте в результате сильного ветра (порывы до 19 м/с) произошел срыв кровли с 5-ти этажного жилого дома на площади 240 кв.м. (общая площадь дома 720 кв.м.) и клуба, расположенного на территории в/ч №6506 Нацгвардии МВД РК на площади 50 кв.м. (общая площадь здания 800 кв.м.)

Зарегистрировано 2 случая падения деревьев, при этом поврежден 1 автобус и 1 легковой а/м. Жертв и пострадавших нет. Для выяснения оценки ущерба работает комиссия.

Данил Шемратов