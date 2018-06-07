В Шымкенте провели сотую операцию по пересадке почки, передаёт МИА «Казинформ».

В области на учете состоит около 700 пациентов с почечной недостаточностью, которые нуждаются в наиболее радикальном способе лечения — трансплантации почки.

«С 2013 года по настоящее время на базе Шымкентской городской больницы скорой медицинской помощи успешно выполнено 100 трансплантаций почек, что показывает высокий профессиональный уровень врачей и большое достижение больницы.

С целью развития медицинского туризма при поддержке акимата ЮКО и управления здравоохранения на настоящее время на базе ШГБСМП проведена трансплантация почки от живых доноров 8 иностранным гражданам из Германии, Канады, Израиля, Румынии», — сообщили в управлении здравоохранения.

Медики отмечают, что состояние больных удовлетворительное. Доноры и реципиенты выписаны на амбулаторное лечение. В дальнейшем планируется развитие медицинского туризма в ЮКО.