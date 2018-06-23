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Руководитель Департамента комитета труда, социальной защиты и миграции Министерства труда и социальной защиты населения РК по ЮКО Асия Темирбаева отвечает на самые злободневные вопросы, которые касаются предстоящего перерасчета пенсий, подсчета трудового стажа и так далее. Ответы подготовили представители Департамента труда, социальной защиты и миграции по ЮКО, «Межведомственного расчетного центра социальных выплат» филиала НАО «Государственная корпорация «Правительства для граждан» по ЮКО, филиалов по ЮКО «Государственный фонд социального страхования», АО «Единый накопительный пенсионный фонд», управления координации занятости и социальных программ ЮКО, управления по инспекции труда ЮКО.

«Я инвалид с детства. Почему мне прекратили выплачивать дотацию к пенсии?» – Валентина Агеева.

В данное время вы – получатель пенсии по возрасту и являетесь инвалидом 3 группы с детства. С 1 января 2018 года размер вашей пенсии по возрасту составил 33748 тенге. В соответствии с законодательством, если размер пенсии по возрасту меньше месячного пособия по инвалидности, установленного для соответствующих категорий, выплата месячного пособия по инвалидности производится в виде соответствующих доплат к пенсии по возрасту до размера месячного пособия по инвалидности, установленного для этой категории инвалидов. Размер месячного пособия инвалидов с детства 3 группы с 1 января 33941 тенге. Размер доплаты до размера пособия составил 193 тенге. Размер пенсионной выплаты с учетом доплаты с 1 января 2018 года 33941 тенге.

Касательно приостановления с 1 января 2018 года специального государственного пособия по 3 группе инвалидности с детства, сообщаем следующее:

с 1 января 2018 года согласно пенсионному законодательству, было произведено объединение двух видов пособий для инвалидов в одно: государственных социальных пособий (ГСП) и специальных государственных пособий (СГП). В связи с этим, с января текущего года выплата специального государственного пособия по инвалидности не осуществляется.

«Я являюсь индивидуальным предпринимателем. Оплачиваю все отчисления и налоги аккуратно, раз в квартал. Как будет подсчитываться мой трудовой стаж? До пенсии осталось недалеко», – Римма Набиева.

Для назначения пенсии по возрасту трудовой стаж учитывается до 1 января 1998 года. Исчисление размера осуществляется с учетом стажа работы и дохода.

Что касается вопроса стажа участия в накопительной системе, то он с 1 июля 2018 года будет учитываться при назначении базовой пенсионной выплаты. Размер базовой пенсионной выплаты будет зависеть:

— от трудового стажа, выработанного до 1 января 1998 года;

— накопительного стажа – это период, за который осуществлялись обязательные пенсионные взносы. Он учитывается по сведениям, имеющимся в централизованной базе данных о перечислении обязательных пенсионных взносов, как общее количество месяцев, за которые поступили обязательные пенсионные взносы.

«Я являюсь индивидуальным предпринимателем и арендую здание под торговый центр, где реализуются товары повседневного спроса. Имеется договор аренды. Скажите, кто должен создать необходимые условия для лиц с ограниченными возможностями – я или собственник здания, то есть арендодатель?» – Жанар Ахметова.

Согласно статье 25 Закона РК «О социальной защите инвалидов Республики Казахстан» физические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность, а также юридические лица, независимо от форм собственности, в соответствии с государственными стандартами обязаны создавать условия инвалидам для беспрепятственного доступа к объектам.

В тех случаях, когда указанные объекты невозможно приспособить для доступа инвалидов, соответствующими физическими и юридическими лицами должны быть разработаны и осуществлены необходимые меры, в наибольшей степени учитывающие потребности инвалидов.

В связи с чем, в случае аренды помещения, рекомендуем в договоре аренды между арендодателем и арендатором четко оговорить пункты по данному вопросу, предусмотреть возможности создания условий для таких категорий граждан, с учетом специфики деятельности.

«Поясните, пожалуйста, каким органом и как контролируется обслуживание лиц, проживающих в учреждениях социальной защиты, ведь известно, что все они практически являются закрытыми и вход посторонних людей невозможен?» – Вадим Холопов.

Одной из функций Министерства труда и социальной защиты населения РК, департамента комитета труда, социальной защиты и миграции по ЮКО (далее – Департамент) является осуществление государственного контроля за предоставлением гарантированного объема специальных социальных услуг. Плановый госконтроль осуществляется на основании утвержденного плана проведения контроля, внеплановый – на основании обращений юридических и (или) физических лиц, по конкретным фактам и обстоятельствам, в отношении конкретного субъекта (объекта), с целью предупреждения и (или) устранения непосредственной угрозы жизни и здоровью человека, окружающей среде, законным интересам физических и юридических лиц, государства.

В этой связи, в случае наличия нарушения ваших законных прав, либо членов вашей семьи или родственников, вы вправе обратиться с официальным заявлением в наш Департамент для проведения внеплановой проверки.

«В настоящее время я строю социальный объект. Какие нормативные акты следует применять для создания доступной среды для людей с ограниченными возможностями в одной и той же форме?» – Акниет Тенгебаева.

Вы должны руководствоваться действующими нормативными актами Республики Казахстан по формированию доступной среды для людей с ограниченными возможностями:

— сводом Правил РК «Проектирование зданий и сооружений с учетом доступности для маломобильных групп населения» СП РК 3.06-101-2012;

— строительным нормам Республики Казахстан «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» СН РК 3.06-01-2011.

Кроме того, вышеупомянутые правила вы можете посмотреть на веб-сайте Департамента труда, социальной защиты и миграции Министерства труда и социальной защиты Республики Казахстан по Южно-Казахстанской области (https://uko.enbek.gov.kz).

«Какова ответственность за необеспечение доступа людям с ограниченными возможностями в учреждения, торговые точки, транспорт, театр, библиотеки и так далее в соответствии с законом?» – Асыл Алтынбеков.

В случае необеспечения доступной среды для людей с ограниченными возможностями в соответствии со статьей 83 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях» нарушение законодательства РК о социальной защите инвалидов, совершенное в виде:

1) необеспечения инвалидам доступа к объектам социальной и транспортной инфраструктуры;

2) необеспечения условий для доступа инвалидов к культурно-зрелищным мероприятиям влечет штраф:

— на должностных лиц в размере 50 месячных расчетных показателей (МРП),

— на субъектов малого предпринимательства – 120 МРП,

— на субъектов среднего предпринимательства – 200 МРП,

— на субъектов крупного предпринимательства – 400 МРП.

Если в течение года после наложения административного взыскания нарушение совершено повторно, будут приняты меры по наложению штрафа:

— на должностных лиц – 80 МРП,

— на субъектов малого предпринимательства – 150 МРП,

— на субъектов среднего предпринимательства – 250 МРП,

— на субъектов крупного предпринимательства – 600 МРП.

Наряду с этим, в случае неустранения выявленных нарушений в срок, по статье 462 части 3 Кодекса «Об административных правонарушениях» заявления на нарушителей подаются в суд.

«Я возглавляю небольшую аптеку. До сегодняшнего дня мою аптеку не посещал инвалид І группы. Но при входе установлен пандус. Какие еще условия я должен создать инвалидам?» – Аскар Туребеков.

Если вы являетесь владельцем недвижимости, тогда в соответствии со статьей 25 Закона РК «О социальной защите инвалидов в Республике Казахстан» лица, физические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность, а также юридические лица в соответствии с государственными стандартами обязаны создавать условия инвалидам для беспрепятственного доступа к транспортным средствам общего пользования, жилым, общественным и производственным зданиям, сооружениям и помещениям, свободной ориентации и передвижения в аэропортах, железнодорожных вокзалах, автовокзалах, автостанциях, морских и речных портах в соответствии с государственными стандартами.

В случае выявлении нарушений прав в соответствии с пунктом 4, статьи 25 Закона Республики Казахстан «О социальной защите инвалидов в Республике Казахстан» виновные лица будут привлечены к административной ответственности в соответствии с Кодексом Республики Казахстан «Об административных правонарушениях».

Кроме того, согласно положениям 3.06-101-2012 «Проектирование зданий и сооружений с возможностью доступа для групп инвалидов», ширина пандуса должна быть не менее 1,2 м. Если его высота превышает 0,45 м, тогда по обеим сторонам пандуса необходимо поместить поручни на высоте 0,7 м-0,9 м.

Максимальная высота одного подъема (марш) не должна превышать 0,8 м при наклоне не более 8%. Кроме того, покрытие пандуса должно быть снабжено нескользящим защитным оборудованием. Должно быть место для парковки транспорта лиц с ограниченными возможностями, и элементы здания и территории должны идентифицироваться международными символами доступности в парковочных местах и входах.

«Я индивидуальный предприниматель, и я узнала, что с 1 января 2018 года ставка социальных отчислений снижена с 5 до 3,5 процента от дохода, однако я за 1 квартал 2018 года по ошибке перечислила 5% вместо 3,5% от дохода. Можно ли в следующем периоде заплатить меньше, чтобы не осуществлять возврат излишне перечисленных социальных отчислений?» – Надира Шынали.

Согласно пункту 23 «Правил исчисления и перечисления социальных отчислений», утвержденных постановлением правительства Республики Казахстан от 21 июня 2004 года № 683, «Излишне (ошибочно) уплаченные суммы социальных отчислений и (или) пени, в связи с включением в доход участника системы обязательного социального страхования, за которого производились социальные отчисления, отдельных видов выплат, не подлежащих налогообложению, самостоятельно корректируются плательщиком путем регулирования последующих уплат».

«Как получить социальную выплату по потере работы? Могу ли я получить выплату по потере работы, если я сама по собственному желанию уволилась с работы?» – Карлыгаш Калтаева.

Если за работника производились социальные отчисления, то он имеет право на назначение социальной выплаты на случай потери работы (СВПР).

СВПР назначается независимо от причин расторжения трудового договора (увольнение по собственному желанию, сокращение, любые другие причины). Для получения данной выплаты необходимо обратиться в Центр занятости населения для регистрации в качестве безработного и зарегистрироваться, а также на месте можете оформить документы на назначение СВПР из ГФСС в рамках композитной услуги.

В результате во время одного обращения вам оказываются две государственные услуги: устанавливается статус безработного (в Центре занятости населения) и оформляется заявление на социальную выплату на случай потери работы (предоставляется в Государственной корпорации «Правительство для граждан»), что устранит необходимость посещения заявителем нескольких государственных органов, либо вам необходимо обратиться в Государственную корпорацию «Правительство для граждан», если вы уже зарегистрировались в качестве безработного. Для получения СВПР.

Для получения данной выплаты необходимы следующие документы:

1) документ, удостоверяющий личность заявителя;

2) сведения о номере банковского счета, открытого в банках или организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций.

«Хотела оформить социальную выплату на случай потери дохода в связи с уходом за ребенком по достижении им возраста одного года. Можно ли подать документы после истечения 40 дней с даты рождения ребенка? Если да, то социальную выплату получу за все месяцы с даты рождения до 1 года включительно, или за эти 40 дней я не получу? Родила 16 марта 2018 года», – Гульмира Мухамедова.

За выплатой по уходу за ребенком до одного года вы можете обратиться в течение 12 месяцев с даты рождения ребенка. Выплата производится за все месяцы с даты рождения до 1 года включительно.

Кроме того, на портале «электронного правительства» www.e-gov.kz существует возможность получить композитную услугу путем подачи заявления онлайн.

«Добрый день. Я гражданка РФ, работаю по трудовому договору. После получения пособия по беременности и родам, могу ли я получить социальную выплату на случай потери дохода в связи с уходом за ребенком по 1,5 лет и на единовременную выплату на рождение ребенка, согласно Евразийскому договору, так, как получают матери гражданки РК в РФ», – Наталья Ким.

По вопросу назначения социальной выплаты на случай потери дохода в связи с уходом за ребенком по достижении им возраста одного года (далее – СВУР) поясняем, что в соответствии с пунктом 3 статьи 98 Договора о Евразийском экономическом союзе, ратифицированного Законом РК от 14 октября 2014 года (далее – Договор), социальное обеспечение (социальное страхование) (кроме пенсионного) трудящихся государств – членов и членов семей осуществляется на тех же условиях и в том же порядке, что и граждан государства трудоустройства.

При этом социальное обеспечение (социальное страхование) распространяется на обязательное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (статья 96 Договора).

Таким образом, Договором предусмотрено только социальное страхование в связи с материнством, то есть граждане стран ЕАЭС имеют право обращаться за социальной выплатой на случай потери дохода в связи с беременностью и родами.

При этом, социальные выплаты на случай потери дохода в связи с уходом за ребенком по достижению им возраста одного года осуществляются при условии постоянного проживания на территории Республики Казахстан.

«Я являюсь инвалидом 2-й группы (бессрочно). Прекратили доплачивать к пенсии пособие по инвалидности. Почему?» – Галина Титова.

В данное время вы – получатель пенсии по возрасту и являетесь инвалидом 3 группы с детства. С 1 января 2018 года размер вашей пенсии по возрасту составил 33748 тенге. В соответствии с законодательством, если размер пенсии по возрасту меньше месячного пособия по инвалидности, установленного для соответствующих категорий, выплата месячного пособия по инвалидности производиться в виде соответствующих доплат к пенсии по возрасту до размера месячного пособия по инвалидности, установленного для этой категории инвалидов. Сумма месячного пособия инвалидов детства 3 группы с 1 января 33941 тенге. Размер доплаты до размера пособия составил 193 тенге. Размер пенсионной выплаты с учетом доплаты с 1 января 2018 года 33941 тенге.

Касательно приостановления с 1 января 2018 года специального государственного пособия (СГП) по 3 группе инвалидности с детства, сообщаем следующее: что 1 января 2018 года согласно пенсионному законодательству было произведено объединение двух видов пособий для инвалидов в одно: государственных социальных пособий (ГСП) и специальных государственных пособий (СГП). В связи с этим, с января текущего года выплата специального государственного пособия по инвалидности не осуществляется.