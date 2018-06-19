Местные представительные и исполнительные органы Туркестанской области, а также территориальные подразделения и подведомственные учреждения центральных государственных органов до их переезда в город Туркестан располагаются в городе Шымкенте.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал указ «О некоторых вопросах административно-территориального устройства Республики Казахстан», сообщила пресс-служба Акорды.

Указом главы государства постановляется: отнести город Шымкент к категории города республиканского значения. Перенести административный центр Южно-Казахстанской области из города Шымкента в город Туркестан. Переименовать Южно-Казахстанскую область в Туркестанскую область.

Правительству Республики Казахстан совместно с Верховным судом, государственными органами, непосредственно подчиненными и подотчетными президенту поручается в месячный срок утвердить план организационных мероприятий (дорожную карту) по реализации настоящего указа.

До 1 сентября 2018 года постановляется принять меры, обеспечивающие приведение законодательных актов Республики Казахстан в соответствие с настоящим указом.

«Центральным государственным органам и местным государственным органам города Шымкента и Туркестанской области принять меры по обеспечению бесперебойного и эффективного функционирования соответствующих местных государственных органов и организаций. Установить, что местные представительные и исполнительные органы Туркестанской области, а также территориальные подразделения и подведомственные учреждения центральных государственных органов до их переезда в город Туркестан располагаются в городе Шымкенте», — говорится в указе.

Также документом предусмотрено создание комиссии по организации и проведению конкурса на разработку генерального плана по развитию города Туркестана как культурно-духовного центра тюркского мира.

Контроль за исполнением указа возложен на Администрацию президента Республики Казахстан. Указ вводится в действие со дня официального опубликования.