Стражами порядка Отырарского РОВД задержаны браконьеры, промышлявшие незаконной добычей животных.

19 июня 2018 года сотрудники полиции Отырарского РОВД совместно со специалистами «Охотзоопром» в ходе рейдовых мероприятий остановили автомашину Opel, в багажнике которой обнаружили и изъяли 4 тушки зайца.

Установлено, что 4 жителя Кызылординской области занимались незаконной охотой. У них изъяты охотничье ружье и патроны.

В настоящее время сотрудниками полиции по данному факту проводится досудебное расследование по статье «Незаконная охота».