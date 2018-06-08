В городском филиале партии «НурОтан» прошло совместное заседание партийной фракции городского маслихата и руководителей госучреждений ответственных за реализацию программы «7-20-25». На заседании чиновники отчитались перед депутатами о том, что делается в рамках реализации этой программы.

Первым о положении дел перед депутатами отчитался руководитель отдела жилищных отношений городского акимата. Как рассказал Малик Абдинуров, в прошлом году в городе новые квартиры получили четыре с половиной тысячи человек. В этом году городские власти планируют обеспечить жильём около пяти тысяч горожан, в том числе и в рамках Президентской программы. Но нуждающихся в жилье в разы больше.

«Сегодня в очереди на получении жилья в Шымкенте стоит более 36 тысяч человек пяти категорий. По первой категории это участники ВОВ. На данный момент они полностью обеспечены, по второй категории — это сироты. Здесь около 1700 человек на очереди.

Третья категория — социально уязвимые слои здесь у нас более 13 тысяч человек стоит, им выдаются квартиры, четвёртая категория самая многочисленная — это госслужащие и бюджетные работники, пятая категория — жильцы, чьё единственное жильё признано аварийным. Тут на очереди 30 человек», — сообщил Малик Абдинуров, руководитель отдела жилищных отношений акимата г. Шымкента.



Реализовывать государственную программу «7-20-25» поручено «Жилстройсбербанку». Это одно из крупнейших финансовых учреждений, вкладчиками которого являются свыше миллиона казахстанцев.

Сегодня на его счетах хранится 31 миллиард тенге. Представители финансового учреждения обещают, что уже в ближайшие месяцы банк приступит к непосредственной реализации государственной программы.

«Сегодня Национальный Банк создаёт дочернюю компанию, которая займётся реализацией программы «7-20-25″. И мы сейчас ждём, когда она начнёт работать. Как только эта компания будет создана, все наши 38 отделений банка подпишут договоры и также начнут работать в этом направлении», — сообщил Ахылбек Коспанов, заместитель директора филиала АО «Жилстройсбербанк».

Как подчеркнули участники собрания, реализация программы «7-20-25» даст толчок развитию индустрии жилищного строительства и создаст огромный мультипликативный эффект для дальнейшего роста экономики всей страны.