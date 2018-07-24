В Туркестанской области 200 тысяч должников не смогли выехать за границу из-за долгов. Об этом сообщили в управлении по работе с должниками департамента госдоходов, передает МИА «Казинформ».

По словам исполняющего обязанности управления Абита Бекжигитова, с начала года общий долг населения перед бюджетом составил 12 млрд тенге.

«При этом за шесть месяцев текущего года в отношении 853 должников выставлены акты на продажу имущества на общую сумму 1,9 млрд тенге. В связи с полным возмещением суммы долга имущество 695 должников на сумму 1,2 млрд тенге сняты с продаж», — сказал Абит Бекжигитов.