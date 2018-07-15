В Шымкенте 45 автомобилей, 35 из которых были предназначены для утилизации, сгорели в результате пожара на штрафстоянке.



Возгорание возникло в автомашине «КамАЗ», далее пламя перекинулось на соседние легковые авто и распространилось, захватив расположенный неподалеку цех по изготовлению мебели.

Информацию о пожаре служба пожаротушения получила в 1:14 часов в ночь на 15 июля. Спустя час огонь удалось локализовать и в 3:05 уничтожить.

Из уничтоженных огнем автомашин 10 были изъяты у оштрафованных нарушителей ПДД.

При пожаре никто не пострадал.

Огонь захватил 294 квадратных метра, в том числе 24 квадратных метра крыши мебельного цеха.

Пожар устраняли 76 сотрудников пожарной службы и 17 единиц спецтехники.

Бахтияр Ташпулатов