13 июля некоторые жители Земли смогут увидеть солнечное затмение.

Как сообщают средства массовой информации со ссылкой на астрономов, во время этого события не стоит начинать новых значимых дел, однако следует помириться с членами семьи, с которыми человек поссорился ранее. Также утверждается, что Козероги и люди, рожденные в период с 10 по 16 июля, в этот день почувствуют начало перемен к лучшему в своей жизни, пишет mk.ru

Хотя затмение действительно произойдет, оно будет частным, то есть Луна не полностью загородит солнечный диск, и даже таким его смогут увидеть, в основном, жители Южной Австралии и Тасмании, в то время как на Северном полушарии солнце будет выглядеть абсолютно так же, как и в любой другой день.

Что касается влияние небесных тел на судьбы людей, из серьёзных учёных подобного рода сообщения могут интересовать разве что психологов и представителей смежных с психологией направлений науки. Дело в том, что если человек действительно верит в гороскопы, в некотором смысле они действительно могут «сбываться», но не потому, что они соответствуют истине.

Главный секрет «успеха» такого рода предсказаний состоит в том, что они весьма расплывчаты. Если человек изначально настроен верить, что предсказания астрологов сбываются, в силу вступает феномен под названием «предвзятость подтверждения. Например, Козероги, прочитавшие первый абзац этого текста, почти наверняка заметят за целый день какое бы то ни было благоприятное событие, поскольку будут активно его искать и трактовать всё происходящее в «нужном» ключе.

Поскольку за день с человеком происходит множество событий, и какое-либо из них наверняка можно трактовать как «начало перемен к лучшему», Козероги его заметят, а люди, родившиеся под другими знаками Зодиака, проигнорируют или не расценят как таковое, поскольку им гороскоп подобного не предсказывал.

Ближайшее частное затмение, которое можно будет увидеть с территории России, произойдет 11 августа текущего года.

Недавно, 6 июля, Земля и Солнце оказались на максимально далёком расстоянии друг от друга. А в ночь на 28 июля жители многих городов России смогут увидеть максимальное за 15 лет сближение Земли и Марса и самое продолжительное лунное затмение за столетие. На один и тот же день оба эти события выпадают впервые с 1830 года.