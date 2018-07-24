Должен ли велосипедист иметь при себе документы на велосипед?

В соответствии с действующим законодательством велосипед как транспортное средство не подлежит государственной регистрации и водитель велосипеда, в отличии от водителей механических транспортных средств, не обязан иметь при себе какие-либо документы на велосипед.

Вместе с тем, сотрудники полиции, имея сведения о похищенных и угнанных велосипедах, вправе произвести сверку серийного номера велосипеда с целью исключения его криминального происхождения.