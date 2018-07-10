Ежегодно устойчивая летняя жара в Шымкенте поражает многих, некоторые умудряются даже приготовить яичницу на солнце и это у них получается. Ну а как не получить солнечный удар и где можно охладиться в Шымкенте ? Этим вопросом сейчас задаются многие!

Фонтан тюльпан в 12 дня, солнце уже печет!

Горожане сбегаются охладиться, у каждого свой метод. Девочка Алия вместе с папой каждый день приходят охладиться, здесь тебе и чистый воздух, то есть, своеобразная душевая кабинка посреди улицы.

«А что делать? Вот так и спасаемся. Дома уже дышать сложно, выходим и гуляем. Обязательно нужно знать, что если вы вышли на улицу, нужно с собой брать воду и больше пить жидкости… не холодной! Иначе солнечный удар неизбежен», — говорит Аскар Пернебаев, житель Шымкента.

Если вы стали очевидцем того, что кого-то хватил солнечный удар, то спешите облить его не холодной, а прохладной водой, привести в чувство и почаще давать пить. Естественно, пока не приедет скорая помощь.

А что мы увидели на Кошкарате, учитывая, что понедельник не выходной, время 2 часа дня, народу много, около пятисот человек. Круто, чем не Ибица? Главное соблюдать правила безопасности, ведь это самое важное.

Шуддин Саидов