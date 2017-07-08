На шымкентском солнце можно поджарить яйца

В Шымкенте стоит настолько жаркая погода, что некоторые шымкентцы решили поставить эксперимент и выложить процесс в соцсеть YouTube.

Сковороду с маслом поставили на раскаленный солнцем бетон и разбили в нее сырые яйца. Не прошло и 2 минут, как яйца были пожарены до готовности.

Многие пользователи соцсетей из Шымкента, действительно, отмечают аномально высокую температуру воздуха. Даже кондиционеры не справляются, в большинстве случаев, с охлаждением внутри помещений.

Но Gismeteo.KZ и «Казгидромет» прогнозируют, что уже совсем скоро жара пойдет на спад и воскресенье, 9 июля, будет последним днем с температурой воздуха выше 42 градусов. А во вторник и среду даже возможна гроза с кратковременным дождем и температура воздуха ближайшей недели не поднимется выше +36°С.