В прошлом году в Туркестанскую область посмотреть на местные красоты съехалось более миллиона туристов.

Число туристов, посещающих город Туркестан растет с каждым годом. Несомненно, каждый из них приезжает в областной центр, чтобы полюбоваться архитектурой мавзолея Ходжи Ахмеда Ясави, который был построен в 1395 году. Увеличение потока туристов побудило местные власти внести в облик города значительные изменения. Они направлены на создание более комфортных условий для гостей и местных жителей.

Город Туркестан стал местом паломничества сотен тысяч туристов. Они съезжаются со всех уголков мира, чтобы посетить одно из самых ярких исторических мест с неповторимой архитектурой — мавзолей Ходжи Ахмеда Ясави. Вот и сейчас, несмотря на летний зной, здесь немало иностранцев и туристов из Казахстана.

«Я приехал сюда из Талдыкоргана. Никогда раньше не был в Туркестане, хотя и живу буквально в семистах километрах. Очень рад, что мне удалось посетить мавзолей, он завораживает. Приятно увидеть и окунуться в историю наших предков», — делится впечатлениями гость.

Мавзолей — уникальный памятник прошлого казахского народа. Место строительства было выбрано не случайно. Именно здесь до строительства грандиозного мемориального комплекса, на протяжении двухсот тридцати трех лет был расположен маленький мавзолей Ходжи Ахмеда Ясави, который впоследствии стал местом массового паломничества для мусульман всего мира. Посещение этого мавзолея три раза приравнивалось Хаджу к Мекке.

Кунсулу Асетова, гид-экскурсовод мавзолея Ходжа Ахмеда Ясави: «Изначально было две комнаты, это усыпальница и место для молитв. Через два века Амир Тимур достраивает это грандиозное сооружение и в честь Ходжа Ахмеда Ясави».

Туркестанская область – это территория древних цивилизаций. Расположенный на ответвлении Великого Шелкового пути, именно город Туркестан являлся духовным и политическим центром тюркоязычных народов. В древности он был столицей Казахского ханства. Сейчас здесь находятся святыни Казахстана и монументальные памятники архитектуры. В прошлом году посмотреть на местные красоты съехалось более миллиона туристов. В городе с богатой историей скоро будет открыт международный маршрут, который свяжет Туркестан с Ташкентом, Самаркандом и Бухарой.