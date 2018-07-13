На треть, по данным ТОО «Онтустик Жарык Транзит», увеличилось потребление электроэнергии в Шымкенте с наступлением сильной жары.

Знойное лето заставляет жителей практически круглосуточно включать кондиционеры и вентиляторы. На минувшей неделе в отдельных районах города произошли перепады в электроснабжении. По словам главного инженера ТОО «Онтустик Жарык Транзит» Адильбека Анарбаева, в числе причин отключения электроэнергии — ремонтные работы, запланированные на текущий год, и строительство новых линий.

Аварийные отключения ввиду повреждения оборудования и повышенной нагрузки тоже имели место быть. На начало июля запланированные в рамках модернизации сетей работы выполнены на 77 процентов. Завершатся они в конце сентября.