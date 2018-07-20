Сотрудники УФСБ России по Томской области возбудили уголовное дело в отношении 22-летнего гражданина Казахстана, пропагандировавшего в интернете среди жителей региона идеи терроризма, передает ТАСС.

«В настоящее время подозреваемый задержан. Следственным подразделением УФСБ России по Томской области в отношении него возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьей 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма»). Санкция указанной части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет», — говорится в сообщении.

Отмечается, что подозреваемый, находясь в Томске, распространял материалы с положительной оценкой наиболее резонансных терактов, а также публично оправдывал действия совершивших их террористов.