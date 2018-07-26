Купание в Сырдарье обернулось трагедией.

25 июля в 14:18 на пульт управления оперативных дежурных поступило сообщение о том, что в Шардаринском районе в с/о Жаушыкум в Сырдарье едва не утонул парень, 1993 г.р.

Его удалось спасти. А вот мужчина 1979 г.р., который спасал тонущего, остался без сил и пошел ко дну. Его тело вытащили водолазы, сообщил департамент ДЧС по Туркестанской области.

В поиске принимали участие 6 спасателей оперативно-спасательного отряда.

В Туркестанской области с начала купального сезона утонули 22 человека, из них 13 — дети.

Инцидент расследуется сотрудниками отдела внутренних дел Шардаринского района.

Сотрудники спасательных служб предупреждают, что купание в запрещенных либо неприспособленных для этого местах может стоить жизни.