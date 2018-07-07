В Шардаре оказывают медицинскую помощь по системе, аналогов которой нет в республике.

В районной больнице врачи работают по системе «Триаж», оснащенной современным оборудованием. Пациенту первую помощь оказывают в первые 60 секунд. За это время медики определяют степень тяжести болезни пациента и назначают дальнейшее лечение.

Для этого здесь соорудили дополнительную пристройку с несколькими койками. Система «Триаж», по которой работают районные врачи, в переводе с французского -сортировка. Пациентов делят на 3 группы: красную, желтую и зеленую. В первой группе те, кто нуждается в экстренной помощи.

К «зеленой» зоне относятся больные, которые, нуждаются в амбулаторном лечении, и в оказании им срочной помощи необходимости нет. А вот пациентам первой группы (красной) первую медпомощь оказывают в течение двух часов, и только после стабилизации их переводят в профильные отделения.

Отделение оснащено передвижной аппаратурой. Больным больше не нужно передвигаться самим или на каталках. Чтобы перейти к новой системе понадобилось порядка 15 млн тенге, говорят медики. Почти половину стоимости оплатили спонсоры. Оставшуюся часть покрыли за счет оказания платных медицинских услуг. На сегодняшний день больница обслуживает порядка 80 тысяч человек.

Шардаринская центральная больница расположена в 300 км от областного центра.