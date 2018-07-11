Постановлением Правительства Республики Казахстан от 11 июля 2018 года Бейсенгалиев Берик Турсынбекович назначен на должность вице-министра сельского хозяйства Республики Казахстан, сообщает mgov.kz.

Бейсенгалиев Берик Турсынбекович родился 12 февраля 1966 года в Костанайской области. Окончил Карагандинский государственный университет им. Е.А. Букетова. Кандидат, доктор экономических наук.

Трудовую деятельность начал в 1990 году преподавателем Карагандинского государственного университета им. Е.А. Букетова.

С 1996 по 2006 года занимал различные должности в банковской системе республики.

С 2006 по 2009 годы занимал дожность генерального директора ТОО «Аstana Capital Investment Group».

С 2009 по 2011 года занимал должность заместителя председателя Правления АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро».

В 2011 году был назначен Председателем Правления АО «Национальный управляющий холдинг «КазАгро».

С 2012 года по май 2018 год занимал должность управляющего директора – члена Правления АО «ФНБ «Самрук-Казына».

Ассоциированный профессор по специальности «Экономика». Член-корреспондент Европейской Академии Естествознания г.Эдинбург, Шотландия. Выпускник Гарвардской школы бизнеса по программе General Management Program .

Награжден орденом «Кұрмет».