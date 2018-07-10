В Казахстане единый дистрибьютор объявил конкурс на заключение долгосрочных договоров с отечественными производителями.

По результатам конкурса компании-победители получат 10-летний гарантированный рынок сбыта своей фармпродукции, а казахстанцы – новые фармзаводы и качественные медикаменты отечественного производства, предоставляемые пациентам бесплатно, сообщает официальный сайт Министерства здравоохранения РК.

На конкурс объявлены 398 наименований лекарственных средств и 2838 наименований изделий медицинского назначения.

В конкурсный список вошли препараты для лечения болезней системы кровообращения, органов дыхания, органов пищеварения, мочеполовой системы, костно-мышечной системы и соединительной ткани, крови, эндокринной системы, а также онкологических заболеваний, туберкулеза, ВИЧ и других, а также медизделия, необходимые для качественного оказания медицинской помощи.

Для участия в конкурсе компании, желающие производить фармпродукцию из указанной номенклатуры, должны в срок до 25 июля предоставить, помимо стандартных правоустанавливающих документов, детально проработанный бизнес-план или технико-экономическое обоснование. Проекты будут изучены конкурсной комиссией, в которую входят отраслевые эксперты и представители заинтересованных госорганов, единого дистрибьютора, а также представители НПО.

Победители конкурса в течение двух лет должны будут наладить производство этих медикаментов в соответствии с международными стандартами, построив новое фармпроизводство или модернизировав существующее. Еще два года отводится на регистрацию медикаментов. Когда эти условия будут выполнены, произведенные отечественными производителями медикаменты на протяжении десяти лет будут закупаться у них для бесплатного лекарственного обеспечения казахстанцев. Такой гарантированный рынок сбыта обеспечивает инвестиционную привлекательность производителям и позволяет окупить затраты на строительство или модернизацию заводов.

Для обеспечения прозрачности этапы конкурсных процедур будут транслироваться онлайн на официальном аккаунте ТОО «СК-Фармация» в Facebook. Итоги конкурса будут подведены в октябре.