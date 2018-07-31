В день знаний — 1 сентября — в средней школе №5 Шымкента откроют мемориальную доску памяти свинцевикам, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны.

Строители за месяц воздвигли памятник. На плитах высечены имена свыше ста работников Шымкентского свинцового завода, которые героически воевали и погибли на фронте.

Напомню, после объявления банкротом завода, мемориал славы перед свинцовым заводом был разрушен. И тогда первичная партийная организация завода, Совет ветеранов Абайского района, городской акимат и коллектив средней школы № 5 решили восстановить сооружение уже перед школой.

Татьяна Федотова, заместитель директора по учебной части сш.№5: «Строители за один месяц уложились. Построили этот памятник. Будем с детьми и всем коллективом ухаживать».

Планируется пригласить на торжественную линейку, по случаю открытия памятника ветеранов, свинцевиков, родственников, чьи имена высечены на плите. А также представителя из посольства России в Казахстане.