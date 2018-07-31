На взрывные работы по сносу башни свинцового завода карагандинским специалистам необходимы 9 млн тенге. Уже обследованы 200 домов со стороны реки Бадам, их техническое состояние.

Чиновники провели разъяснительную работу среди населения. Проход на территорию охраняется усиленными нарядами полиции. Хотя незадолго до этого сюда свободно проходили все желающие. Отсутствие полицейских было на руку нелегальным добытчикам металла, которые чувствовали себя здесь вольготно.

Трубы — это все то, что осталось от шымкентского свинцового завода. После банкротства на территории предприятия началось разворовывание того, что плохо лежало, в том числе и арматуры с основания высоких бетонных труб. С положением дел недавно ознакомился новый аким Абайского района Бухарбай Парманов.

Нурлан Тилеш, заместитель акима Абайского района: «Из трех башень одна представляет опасность. Высота ее 61 метр, вес 2,5 тонн. Люди, не опасаясь за свои жизни, спиливали арматуры с основания трубы и добывали цветной металл. Там работает техника. Учитывая опасность ситуации, мы вышли к руководству ДВД. Сейчас здесь организовано круглосуточное дежурство. ЧСники тоже со своей стороны работают. Необходимо в кратчайшие сроки решить эту проблему. Труба накренилась на 50 см. Городской и районный акимат ситуацию держат на контроле».